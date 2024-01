1 Heidi und Leni Klum überstrahlen in Los Angeles alle. Foto: imago

Heidi und Leni Klum haben einen glamourösen Abend in Los Angeles genossen. Die beiden stahlen mit ihren Paillettenkleidern allen die Show auf dem roten Teppich.











Vom Red-Carpet-Debüt mit ihren Geschwistern zum nächsten Blitzlichtgewitter: Leni Klum (19) hat am Samstagabend zusammen mit Mutter Heidi Klum (50) die "The Art of Elysium's 25th Anniversary Heaven"-Gala in Los Angeles besucht. Mit ihren glamourösen Paillettenkleidern stahlen die beiden dort allen anderen die Show.