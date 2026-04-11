Zusammen in Ebenezer: Ian McKellen hat sich in Johnny Depp geradezu verliebt

Ian McKellen spricht in den höchsten Tönen über seinen Schauspielkollegen Johnny Depp. "Er ist in blendender Form", sagt der Schauspieler. McKellen und Depp werden in "Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte" zu sehen sein.
Ian McKellen (86) lobt seinen Schauspielkollegen Johnny Depp (62). Die beiden sind in dem kommenden Film "Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte" zu sehen - eine Neuauflage basierend auf dem Klassiker von Charles Dickens, die voraussichtlich im November in die deutschen Kinos kommt.