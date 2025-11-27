Der Kobold mit dem roten Haar kehrt zu RTL zurück: Der Sender hat neue Details zur zweiten Staffel der "Pumuckl"-Serie und der neuen Primetime-Show rund um die beliebte Figur verraten.
Nach seinem erfolgreichen Kinoleinwand-Auftritt in "Pumuckl und das große Missverständnis" kommt der Kobold zurück ins TV: RTL hat bekanntgegeben, wann die neuen Folgen der zweiten Staffel von "Neue Geschichten vom Pumuckl" zu sehen sein werden. Neben der Serie wird es eine "Pumuckl Show" zur Primetime geben, deren ersten zwei Ausgaben ebenfalls bereits einen Starttermin haben.