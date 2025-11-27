Der Kobold mit dem roten Haar kehrt zu RTL zurück: Der Sender hat neue Details zur zweiten Staffel der "Pumuckl"-Serie und der neuen Primetime-Show rund um die beliebte Figur verraten.

Nach seinem erfolgreichen Kinoleinwand-Auftritt in "Pumuckl und das große Missverständnis" kommt der Kobold zurück ins TV: RTL hat bekanntgegeben, wann die neuen Folgen der zweiten Staffel von "Neue Geschichten vom Pumuckl" zu sehen sein werden. Neben der Serie wird es eine "Pumuckl Show" zur Primetime geben, deren ersten zwei Ausgaben ebenfalls bereits einen Starttermin haben.

Laut der Mitteilung starten die sieben neuen Folgen der erfolgreichen Serie am 4. Dezember auf RTL+. An Weihnachten werden der Kobold und Florian Eder am 25. und 26. Dezember auch im linearen TV zu sehen sein. "Weitere frische Folgen der neuen, zweiten Staffel folgen zu Ostern 2026 - mit noch mehr frischem Schabernack und noch mehr Pumuckl-Magie", wurde bekanntgegeben. Zum RTL+-Start plant der Sender vom 4. bis 8. Dezember seine "Pumuckl Days", bei denen das Streamingportal unter anderem Kobold-orange gehalten wird.

Die neuen Geschichten des Pumuckls

In der neuen Staffel hat sich Florian Eder in der alten Werkstatt im wohlbekannten Münchner Hinterhof weiter eingerichtet und sich auch an den Schabernack seines rothaarigen Begleiters gewöhnt. Und mit Pumuckl wird es nicht langweilig, unter anderem ist ein Geisterjäger hinter ihm her, er muss mit einem Schluckauf kämpfen und er erlebt mit Eder ein Camping-Abenteuer.

In der zweiten Staffel sind wie gewohnt Florian Brückner als Florian Eder, Maxi Schafroth als Pumuckl, Ina Meling als Bärbel Eder, Ilse Neubauer als Frau Stürzlinger oder Eko Fresh als DHL-Bote zu sehen. Gastrollen übernehmen Florian Lukas (Folge 1), Gerti Drassl (Folge 1) und Tobias Krell (Folge 4).

Die Show zum Kobold

Letzterer ist auch noch in einer anderen "Pumuckl"-Mission unterwegs. Der Moderator präsentiert am 20. und 27. Dezember, jeweils um 20:15 Uhr bei RTL (und eine Woche vorab auf RTL+) die "Pumuckl Show". Die Sendung wird als "eine einzigartige Mischung aus Familienshow und den liebevollen und typischen Pumuckl-Geschichten" angekündigt.

Im Studio treten drei Prominente in verschiedenen Quiz-Games aus der Pumuckl-Welt an und spielen um 50.000 Euro für den guten Zweck. Aus der "Pumuckl-Überraschungsbox" heraus mischt der Kobold immer wieder die Show auf und hält Moderator Tobi Krell und die Stars mit seinen Streichen auf Trab. In Show eins sind Ingo Zamperoni, Ilka Bessin und Tom Beck mit dabei, die zweite Ausgabe bestreiten Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Jens "Knossi" Knossalla.