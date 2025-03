Zusätzliche Besucher im Stuttgarter Zoo: Wie die Wilhelma internationale Gäste gewinnen will

Wie die Wilhelma internationale Gäste gewinnen will

1 Die Wilhelma will mit Hilfe einer digitalen Plattform mehr internationale Besucher gewinnen. Foto: Iris Frey

Der Stuttgarter Zoo verbuchte im vergangenen Jahr mit 1,83 Millionen Besuchern einen neuen Rekord – und die Wilhelma geht neue Wege, um weitere Gäste zu gewinnen. Eine digitale Kampagne richtet sich besonders an das ausländische Publikum.











Als größter zoologisch-botanischer Garten Deutschlands will die Wilhelma mehr Gäste aus dem Ausland anlocken. „Über eine geplante Kooperation mit einem externen Anbieter sollen künftig auch vermehrt ausländische Besucherinnen und Besucher angesprochen werden“, schreibt das Finanzministerium in einer Antwort auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Friedrich Haag. „Mit dem digitalen Anbieter GetYourGuide wurde eine digitale Kampagne ins Leben gerufen, die sich gezielt an ausländische Besucherinnen und Besucher (speziell aus Nordamerika) im Raum Stuttgart richtet, die die Wilhelma noch nicht kennen“, teilt Sprecher Birger Meierjohann mit. Die Touristen können die mit der Online-Kampagne beworbenen Tickets direkt bei der Plattform buchen. Der FPD-Landtagsabgeordnete Friedrich Haag begrüßt das geplante Werben um ausländisches Publikum. Das könne die internationale Attraktivität des Zoos erhöhen.