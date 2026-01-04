Zusätze für Ortsnamen: Wenn aus Gutach die „Bollenhutgemeinde“ wird

Es gibt eine „Hopfenstadt“, eine „Urweltgemeinde“ oder einen „Waldenserort“: 130 Kommunen im Land dürfen einen Zusatz führen – und es werden immer mehr.
Für sechs baden-württembergische Kommunen fand die Bescherung schon vier Wochen vor Weihnachten statt. Da erfüllte Innenminister Thomas Strobl (CDU) ihnen einen lange gehegten Wunsch: sie dürfen dem Ortsnamen seither eine Zusatzbezeichnung voranstellen. Aus Gutach wurde so die „Bollenhutgemeinde“, aus Tettnang die „Hopfenstadt“, aus Oberderdingen-Großvillars der „Waldenserort“ – und so weiter.