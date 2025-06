Zurückweisung von Flüchtlingen: Konstanzer Anwalt zeigt Innenminister Dobrindt an

1 Der Anwalt Andreas Hennemann (links) wirft Innenminister Dobrindt vor, sich mit den Zurückweisungen von Asylsuchenden über geltendes Recht hinwegzusetzen. Foto: DeniseClausFotografie, dpa/Patrick Pleul, dpa/Hannes P. Albert

Wegen der Zurückweisungen von Asylsuchenden zeigt ein Konstanzer Anwalt für Strafrecht Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie den Präsidenten der Bundespolizei an.











Der Konstanzer Anwalt Andreas Hennemann legt sich sowohl mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) als auch mit dem Präsidenten der Bundespolizei, Dieter Romann, an: Angesichts der aktuellen Zurückweisungen von Asylsuchenden aus einem sicheren Drittstaat hat der SPD-Stadtrat Strafanzeige gegen die beiden Männer erstattet. Dieser Schritt erschien ihm „wegen des Verdachts, Untergebene zur Begehung rechtswidriger Taten im Amt im Sinne des § 357 Abs. 1 StGB. verleitet zu haben“ nötig. So heißt es in dem zugehörigen Schreiben an die Staatsanwaltschaft Berlin, das Hennemann kürzlich auf seiner Instagram-Seite geteilt hat. Zuerst hatte der „Südkurier“ darüber berichtet.