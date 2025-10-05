Gerade erst aus dem Ruhestand zurückgekehrt, kritisiert Schauspielikone Daniel Day-Lewis einige landläufige Annahmen über das sogenannte Method Acting, eine Schauspielmethode, die er selbst praktiziert. Day-Lewis deutet an, dass sich einige seiner Kollegen "wie Verrückte" verhalten würden.
Austin Butler, der lange Zeit nach seinem Auftritt als Elvis Presley in "Elvis" noch wie der "King of Rock 'n' Roll" sprach, "Succession"-Star Jeremy Strong, der sich für seine Rolle in "The Trial of the Chicago 7" von seinem eigenen Stunt Coordinator verprügeln ließ, oder Christian Bale, der für "Der Maschinist" knapp 30 Kilogramm abnahm: Die Schauspielmethode des sogenannten "Method Acting" hat in der Hollywood-Geschichte schon extreme Formen angenommen. Genau dazu hat sich jetzt der zurückgekehrte, dreimalige Oscarpreisträger Daniel Day-Lewis (68) gegenüber der "New York Times" kritisch geäußert.