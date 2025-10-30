Zurück zu den Wurzeln: Ariana Grande verabschiedet sich von ihrer blonden Mähne

Nach drei Jahren als Blondine kehrt Ariana Grande zu ihrer natürlichen Haarfarbe zurück. Auf Instagram präsentiert die Sängerin und Schauspielerin ihre neue braune Mähne - und spielt dabei auf ihre Rolle in "Wicked" an.
Die Verwandlung ist komplett: Ariana Grande trägt wieder braune Haare. Am 29. Oktober teilte die 32-Jährige ein Spiegel-Selfie auf Instagram, das sie mit ihrer neuen - oder besser gesagt: alten - Haarfarbe zeigt. "Es ist gut mich zu sehen, oder?", schrieb sie dazu und spielte damit auf einen Satz ihrer Filmfigur Glinda aus "Wicked" an.