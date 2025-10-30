Zurück zu den Wurzeln: Ariana Grande verabschiedet sich von ihrer blonden Mähne

Nach drei Jahren als Blondine kehrt Ariana Grande zu ihrer natürlichen Haarfarbe zurück. Auf Instagram präsentiert die Sängerin und Schauspielerin ihre neue braune Mähne - und spielt dabei auf ihre Rolle in "Wicked" an.

Die Verwandlung ist komplett: Ariana Grande trägt wieder braune Haare. Am 29. Oktober teilte die 32-Jährige ein Spiegel-Selfie auf Instagram, das sie mit ihrer neuen - oder besser gesagt: alten - Haarfarbe zeigt. "Es ist gut mich zu sehen, oder?", schrieb sie dazu und spielte damit auf einen Satz ihrer Filmfigur Glinda aus "Wicked" an.

Auf dem Foto präsentiert sich die Grammy-Gewinnerin mit lockigen braunen Haaren, die ihr über die Schultern fallen. Der Look ist schlicht gehalten: ein schwarzes kurzärmliges T-Shirt, dezentes Make-up mit schwarzem Eyeliner - und eben die neue Haarfarbe, die einen deutlichen Kontrast zur blonden Mähne der vergangenen Jahre bildet.

Das Ende einer blonden Ära

Rund drei Jahre lang war Grande blond. Im Oktober 2022 hatte sie ihre Haare für die Rolle der Glinda in der zweiteiligen "Wicked"-Verfilmung aufhellen lassen. Der erste Teil des Musicals kam im November 2024 in die Kinos, die Fortsetzung startet am 21. November 2025. Ein Jahr nach der Färbung, im Oktober 2023, feierte die Sängerin sogar ihr "Blondieversary" mit einem Throwback-Foto auf Instagram.

In ihrem aktuellen Post markierte Grande ihren Hairstylisten Francesco De Chiara, der online unter dem Namen "frankhaircolour" bekannt ist. Der Londoner Friseur teilte das Foto in seiner Instagram-Story und kommentierte: "Da ist sie". Auch ein Fan-Posting mit einem Vorher-Nachher-Vergleich teilte De Chiara mit den Worten: "Von hier nach da... eine neue Ära hat begonnen."

Erste Anzeichen im April

Tatsächlich war die Rückkehr zu dunkleren Tönen bereits angekündigt. Im April hatte Grande Behind-the-Scenes-Fotos von ihrem Kurzfilm "Brighter Days Ahead" veröffentlicht, auf denen sie Auburn-Nuancen trug - einige Schattierungen dunkler als das Glinda-Blond. Damals war ihr Haar zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden.

Auch bei den Golden Globes im Januar 2025 deutete sich die Veränderung an. Für den Auftritt hatte Coloristin Rachel Bodt Grandes Audrey-Hepburn-inspirierte Frisur mit kräftigen Highlights aufgepeppt. Gegenüber "InStyle" erklärte Bodt damals: "Wir haben uns für eine warme, hell-auburn-braune Basis mit markanten, konturierten Highlights entschieden, um Kontrast zu schaffen."