Zurück ins Meer gebracht: Seltener oranger Hummer aus Supermarkt in New York gerettet

Nur einer von 30 Millionen Hummern hat eine solche Farbe. Und auch nur wenige schaffen es überhaupt, einmal gefangen dem sicheren Tod im Kochtopf zu entgehen. Ein aufmerksamer Kunde macht es möglich.
New York - Aus dem Regal eines Supermarkts in New York zurück ins Meer: Ein seltener orangefarbener Hummer ist praktisch vor dem sicheren Verzehr gerettet worden, wie die nicht staatliche Tierschutzorganisation Humane Long Island mitteilt. Ein aufmerksamer Kunde habe den lebenden Lobster entdeckt und die NGO alarmiert. Nur einer von 30 Millionen Hummern weise eine solche orange Farbe auf, heißt es in einem Artikel von "National Geographic".