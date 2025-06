Zurück in Deutschland: Andrea Kiewel kann nächste ZDF-Fernsehgarten-Ausgabe moderieren

1 Andrea Kiewel lebt in Israel. Foto: Marcus Höhn/ZDF

Nachdem sie ausgerechnet das "ZDF-Fernsehgarten"-Jubiläum verpasste, kann Andrea Kiewel die nächste Ausgabe der Show wieder moderieren. Das gab der Sender nun bekannt.











Die nächste Ausgabe des "ZDF-Fernsehgarten" kann wieder wie geplant mit Andrea Kiewel (60) als Moderatorin stattfinden. Das gab der Mainzer Sender nun in einer Pressemitteilung bekannt. "Wir freuen uns, dass es Andrea Kiewel in der Zwischenzeit gelungen ist, nach Deutschland zu reisen und sie wie geplant am Sonntag, 22. Juni 2025, um 12.00 Uhr, den 'ZDF-Fernsehgarten' live vom Mainzer Lerchenberg moderieren wird", heißt es in der Mitteilung vom Donnerstagmorgen.