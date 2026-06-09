Collien Fernandes kehrt schrittweise in die Öffentlichkeit zurück. Nach ihrem Auftritt beim Deutschen Filmpreis zeigte sie sich nun auch bei der Eröffnung des Seriencamps in Köln auf dem roten Teppich.
Am Montagabend ist in Köln das Seriencamp Festival eröffnet worden. Auf dem roten Teppich versammelten sich zahlreiche Stars - darunter auch Collien Fernandes (44). Die Moderatorin und Schauspielerin erschien in einem schwarzen Oversize-Blazer mit passendem Top. Dazu kombinierte sie eine schwarze Hose mit rosa Seitenstreifen. Weiße Schuhe und eine Tasche mit Aufdruck rundeten den lässigen Look ab.