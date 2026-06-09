Collien Fernandes kehrt schrittweise in die Öffentlichkeit zurück. Nach ihrem Auftritt beim Deutschen Filmpreis zeigte sie sich nun auch bei der Eröffnung des Seriencamps in Köln auf dem roten Teppich.

Am Montagabend ist in Köln das Seriencamp Festival eröffnet worden. Auf dem roten Teppich versammelten sich zahlreiche Stars - darunter auch Collien Fernandes (44). Die Moderatorin und Schauspielerin erschien in einem schwarzen Oversize-Blazer mit passendem Top. Dazu kombinierte sie eine schwarze Hose mit rosa Seitenstreifen. Weiße Schuhe und eine Tasche mit Aufdruck rundeten den lässigen Look ab.

Anlass ihres Auftritts war die Premiere der ZDF-Serie "Back for More", die von einem möglichen Comeback der fiktiven Boyband Rise erzählt. Fernandes ist darin in ihrer früheren Rolle als Viva-Moderatorin zu sehen.

Zweiter Auftritt seit Vorwürfen gegen Christian Ulmen

Für Collien Fernandes ist es erst der zweite öffentliche Auftritt seit den schweren Vorwürfen, die sie im Frühjahr gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) erhoben hat. Zuvor hatte sie sich Ende Mai beim Deutschen Filmpreis gezeigt, wo sie eine Auszeichnung überreichte.

Fernandes hatte Ulmen zunächst in einem "Spiegel"-Interview vorgeworfen, gefälschte Online-Profile erstellt und pornografische Inhalte verbreitet zu haben, die den Eindruck erwecken sollen, sie selbst darzustellen. Ulmen wies die Vorwürfe über seinen Anwalt zurück und äußerte sich bislang nicht öffentlich dazu. Die "Zeit" berichtete zuletzt von einem Interview mit Ulmen, das die Zeitung nach eigenen Angaben jedoch nicht veröffentlichen durfte. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Die Vorwürfe beschäftigen auch die Justiz. Die Staatsanwaltschaft Potsdam leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Ulmen ein. Wie eine Sprecherin mitteilte, sei "nach der ersten Prüfung der übersandten Informationen der Anzeigenerstatterin ein Anfangsverdacht wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt begründet worden". Im Fokus stehen demnach mehrere mutmaßliche Vorfälle aus den Jahren 2022 und 2023, die sich in Spanien ereignet haben sollen. Auch Vorwürfe der digitalen Gewalt würden weiterhin geprüft.