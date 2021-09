1 Anne und Stefan Lemcke bei "Die Höhle der Löwen". Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

2016 waren sie noch Kandidaten bei "Die Höhle der Löwen", nun kehren die Ankerkraut-Gründer als Gast-Investoren zur beliebten Gründershow zurück. Ihre Erfolgsgeschichte fing in einer Garage an.















Vor fünf Jahren wagten sie sich als Kandidaten in "Die Höhle der Löwen", nun sind Anne (42) und Stefan Lemcke (44) selbst Investoren. In der vierten Folge der zehnten Staffel der beliebten Gründershow darf das Ehepaar erstmals zwischen Maschmeyer, Dümmel und Co. Platz nehmen. Als erste "Gastlöwen" in der Geschichte der VOX-Show.

2016 traten die Lemckes mit ihrer Marke Ankerkraut vor die Löwen. Drei Jahre zuvor hatten die Hamburger angefangen, in einer Garage ihre eigenen Gewürze und Tees zu mischen. Ohne Rieselhilfen und ohne künstliche Geschmacksverstärker. Die Initiative ging damals von Stefan Lemcke aus, seine Frau, die damals mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger war, blieb skeptisch. Doch der Garagenhandel wurde ein moderater Erfolg. 71.500 Euro Umsatz waren es im ersten Jahr.

Frank Thelen investierte in Ankerkraut

Richtig abgehoben hat Ankerkraut dann nach dem Auftritt bei "Die Höhle der Löwen". Dieses Mal war es Anne, die Stefan überzeugen musste. Der wollte erst nicht in die Show, wie die beiden vor Kurzem im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrieten. Doch dann gelang es ihnen, Investor Frank Thelen (45) von ihrem Start-up zu überzeugen. Er pumpte eine sechsstellige Summe in Ankerkraut. Heute sind die Gewürzmischungen, Grillsaucen und weitere Produkte in 5.500 Supermärkten, Baumärkten und anderen Läden in ganz Westeuropa vertreten.

Im letzten Jahr haben die Lemckes einen Anteil ihrer Firma verkauft. "Eigentlich müssten wir nicht mehr arbeiten", erklärten sie spot on news. 200 Mitarbeiter zählt Ankerkraut mittlerweile, 2021 erwarten Anne und Stefan einen Umsatz von 50 Millionen Dollar.

Der Vorteil der Gastlöwen bei "DHDL"

Frank Thelen ist heute nicht mehr Teil von "Die Höhle der Löwen", dafür sind die Gründer von Ankerkraut nun die ersten Gastlöwen überhaupt in zehn Staffeln der erfolgreichen VOX-Sendung. Anne und Stefan Lemcke sind heute selbst als Investoren aktiv. Ein Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten Carsten Maschmeyer (62), Georg Kofler (64), Ralf Dümmel (54) und Co. ist sicherlich ihre Erfahrung, selbst einmal als Kandidaten im Studio gestanden zu haben. "Wir waren genau in der Position wie ihr jetzt", erklärt Stefan in der Show dann auch mehrfach den neuen Kandidaten. Diese Taktik ist durchaus erfolgreich. Nicht nur ihr forsches Auftreten sorgt bei den "Stammlöwen" ab und an für lange Gesichter ...