Zurück im TV: Detlef D! Soost übernimmt Moderationsjob

"Echt und ungeschönt"

In dem Adventure-Reality-Wettkampf werden die Kandidaten auf einer einsamen Insel nur mit dem Nötigsten versorgt. Für Essen und Unterkunft müssen sie selbst sorgen. Zudem warten Challenges auf die Gruppe. "Ich bin stolz, als Host und Mentor die Kandidaten bei 'Survivor' begleiten zu dürfen", erklärt Soost in einem Statement. Zum Inhalt der Sendung erklärt der Tänzer und Fitnesscoach: "Jede Träne, jeder Ausbruch von Wut, jede Freude und jeder Sieg passiert hier echt und ungeschönt. Die Teilnehmer entdecken Seiten an sich, von denen sie vorher nichts wussten, und wachsen über sich hinaus. Wer echtes Abenteuer und echte Emotionen erleben will, sollte unbedingt einschalten."