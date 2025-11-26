Zurück im TV: Detlef D! Soost übernimmt Moderationsjob

Als strenger "Popstars"-Coach wurde er vor vielen Jahren berühmt, jetzt kehrt Detlef D! Soost als TV-Mentor zurück und präsentiert die Reality-Sendung "Survivor".
Detlef D! Soost (55) ist im kommenden Jahr wieder im Fernsehen zu sehen. Der ehemalige "Popstars"-Juror, der 2024 an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teilgenommen hat, hat einen neuen TV-Job. In 40 Episoden (Ausstrahlung fünfmal pro Woche) wird er ab März 2026 zum Host des Sport1-Reality-Formats "Survivor", in dem laut Sender "menschliche Stärke, Teamgeist und Überlebenswillen" gefragt sind.