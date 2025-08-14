Zurück im Rampenlicht: Nelly Furtado begeistert mit neuer Musik und Body-Positivity

Nach langer Pause meldet sich die kanadische Sängerin Nelly Furtado kraftvoll mit ihrem Album „7“ zurück. Im Spätsommer ist sie in Hamburg, Berlin und München zu sehen.
Nelly Furtado erlebt derzeit ein Großes Comeback – musikalisch, visuell und persönlich. Die kanadische Sängerin, die Anfang der 2000er Jahre mit Hits wie „I’m Like a Bird“, „Promiscuous“ und „Say It Right“ weltberühmt wurde, hatte sich 2024 mit ihrem neuen Album „7“ kraftvoll zurückgemeldet. Nun auch in diesem Jahr mit Konzerten in Deutschland.