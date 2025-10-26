Kaum jemand hat in seiner "Tatort"-Karriere so viele Veränderungen erlebt wie Maria Furtwängler. Nicht nur ihre Kollegen, auch der Einsatzort ihrer Kommissarin Charlotte Lindholm wechselte mehrfach. Im "Tatort: Letzte Ernte" kehrt sie nun zum LKA Hannover zurück.
Für Charlotte Lindholm gehören Umbrüche offenbar zum Berufsalltag wie die Leichen zum "Tatort". Maria Furtwängler (59) ist als "Tatort"-Kommissarin jetzt zurück beim LKA Hannover - und steht dabei so allein da wie seit sechs Jahren nicht mehr. In "Letzte Ernte" (26. Oktober, 20:15 Uhr im Ersten) ermittelt sie im Alten Land nach dem Tod eines rumänischen Landarbeiters, der von einer Erntemaschine geköpft wurde. Aber das ist nur der Rahmen für etwas viel Grundsätzlicheres: die Rückkehr einer Einzelkämpferin zu ihren Wurzeln.