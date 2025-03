Zurück aus Schweden: Isabell Horn: Rückkehr nach Deutschland fühlte sich wie Versagen an

Voller Hoffnung wagte Isabell Horn (41) im Sommer 2023 mit ihrem Partner Jens und den beiden gemeinsamen Kindern Ella (7) und Fritz (5) einen großen Schritt: Die Familie packte ihre Koffer und zog nach Schweden. Nach einem Urlaub hatte sich die vierköpfige Familie in das skandinavische Land verliebt und beschloss, dort ein neues Leben zu beginnen. Doch wie so oft im Leben kommt es anders als geplant - nach anderthalb Jahren ist die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin jetzt zurück nach Deutschland gekehrt.

"Man will diesen Traum ja auch nicht wirklich aufgeben. Ich hatte dann auch das Gefühl: Okay, jetzt haben wir hier komplett versagt. Ich wollte nicht so schnell aufgeben", gesteht die Schauspielerin im RTL-Interview. Trotz der Bedenken, die bereits nach einem Jahr auftraten, habe sie ihrem Leben in Skandinavien deshalb sechs Monate lang noch eine Chance geben. Doch mit der Zeit sei ihr bewusst geworden: "Es ist gar kein Aufgeben, nur ein anderer Weg."

Familie und Freunde fehlten zu sehr

Bei der Entscheidung, wieder nach Deutschland zurückzukehren, spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Vor allem aber das Heimweh: "Wir haben dann festgestellt, es fehlt einfach die Familie. Es fehlen die Freunde. Und manche Dinge sind doch viel schwieriger als gedacht", so Horn.

Neben dem Heimweh erschwerte noch eine andere Sache den Neustart in Schweden: Anschluss finden. "Ich muss tatsächlich sagen, für uns dort neue Freunde zu finden, generell die ganzen sozialen Kontakte, das war alles andere als leicht", erinnert sich Isabell Horn zurück. Ohne Schwedisch zu sprechen, sei es in dem Land schwierig, neue Bekanntschaften zu knüpfen. Es sei sogar zu Situationen gekommen, in denen sie sich ausgegrenzt gefühlt habe. Trotz der Herausforderungen bereuen die Eheleute die Zeit in Schweden aber nicht. Es sei eine "unvergessliche Zeit" gewesen. Aber: "Dort zu leben, kommt für uns nicht mehr infrage."

Wieder ein neues Leben in Berlin

Bereits im vergangenen Dezember hatte Isabell Horn ihren Followern mitgeteilt, dass sie die Auswanderung rückgängig machen werde. "Nach einer wunderbaren Zeit in Schweden stehen wir nun vor einem Wendepunkt: Ein Kapitel voller unvergesslicher Erinnerungen schließt sich, aber gleichzeitig öffnet sich ein neues Fenster, das uns mit Vorfreude und Neugier erfüllt", schrieb sie damals zu einem Video des Umzugswagens auf Instagram.

Jetzt ist die Familie seit acht Wochen endgültig zurück in Deutschland und bewohnt ein gemietetes Haus am Rande von Berlin. "Wir fühlen uns hier superwohl. So lange sind wir noch nicht hier, aber das ist genau der richtige Platz", erklärt Horn - auch wenn die Kisten noch nicht ausgepackt sind. Das aktuelle Heim mit großem Garten sei allerdings nur eine Übergangslösung. Seit vielen Jahren besitze das Paar ein Grundstück in der Nähe, auf dem demnächst ihr Familienhaus entstehen soll.