In der neuen "Let's Dance"-Ausgabe warteten zahlreiche Überraschungen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer - darunter Umarmungen für Joachim Llambi, ein verspäteter Gustav Schäfer und eine Zwischenruferin, die Punkte vergab.
Endlich wieder ein Freitagabend mit einer neuen Ausgabe von "Let's Dance"! Das dürften sich so einige Fans am 10. April gedacht haben. Nachdem die letzte reguläre Show wegen Fußball an einem Sonntag ausgestrahlt wurde und in der vergangenen Woche Karfreitag war, gab es jetzt endlich wieder die Promis mit ihren Tanzprofis auf dem ihnen angestammten Sendeplatz zu sehen. Trotzdem lief vieles nicht so wie immer.