Zurück aus Babypause: Prinzessin Sofia strahlt bei Event

Im Februar brachte Prinzessin Sofia ihre Tochter Ines zur Welt. Jetzt kehrte die schwedische Royal für einen besonderen Anlass aus der Babypause zurück - im petrolfarbenen Outfit strahlte sie beim Jubiläum ihrer Herzensorganisation.

Nach ihrer siebenmonatigen Babypause wegen Töchterchen Ines zeigte sich Prinzessin Sofia von Schweden (40) am Donnerstag wieder bei einem royalen Termin. Gemeinsam mit Ehemann Carl Philip (46) feierte sie das 15-jährige Jubiläum von "Project Playground" - der Kinderrechtsorganisation, die ihr besonders am Herzen liegt.

Für den besonderen Anlass trug die vierfache Mutter einen Zweiteiler in Petrol, bestehend aus einer weiten Hose und einem langen Oberteil. Dazu kombinierte sie eine schwarze Clutch und dezenten Silberschmuck. Ihr Haar trug sie wie gewohnt in lockeren Wellen, dunkle Pumps rundeten den Look perfekt ab. Prinz Carl Philip wählte ebenfalls klassische Eleganz und erschien im dunkelblauen Anzug. So posierte das Paar lächelnd für die Fotografen.

Feiern an einem besonderen Ort

Auch der Veranstaltungsort im Spielzeugmuseum auf der Insel Skeppsholmen ist für das Paar von besonderer Bedeutung: Hier luden Sofia und Carl Philip vor zehn Jahren ihre Hochzeitsgäste zum Dinner am Vorabend ihrer Trauung ein. Knapp 270 geladene Gäste feierten damals in dem unterirdischen Tunnelsystem der Insel - genau dort, wo nun die Jubiläumsfeier stattfand.

Prinzessin Sofia, damals noch Sofia Hellqvist, rief "Project Playground" 2010 gemeinsam mit ihrer Freundin Frida Vesterberg ins Leben. Die Organisation unterstützt Programme, die Kindern Selbstvertrauen, emotionale Intelligenz und Resilienz vermitteln sollen. Die Gala im Spielzeugmuseum sammelte mit Reden und musikalischen Auftritten weitere Spenden für benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Prinzessin Ines reist mit

Für die schwedische Royal war es einer der ersten größeren öffentlichen Auftritte seit der Geburt ihrer Tochter Ines im Februar. Im Juni hatte sie sich zuletzt kurz aus der Babypause zurückgemeldet, um an der Vorstandssitzung und der Jahreshauptversammlung der Wohltätigkeitsorganisation teilzunehmen. Der Palast hatte zuvor erklärt, dass Sofia aufgrund der Geburt ihrer Tochter weniger offizielle Termine wahrnehmen werde.

Auf Skeppsholmen war die kleine Prinzessin Ines jetzt mit dabei: Bilder zeigen, wie ein Kindermädchen das Baby während des Auftritts ihrer Eltern im Kinderwagen umherschob.