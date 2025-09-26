Zurück aus Babypause: Prinzessin Sofia strahlt bei Event

Im Februar brachte Prinzessin Sofia ihre Tochter Ines zur Welt. Jetzt kehrte die schwedische Royal für einen besonderen Anlass aus der Babypause zurück - im petrolfarbenen Outfit strahlte sie beim Jubiläum ihrer Herzensorganisation.
Nach ihrer siebenmonatigen Babypause wegen Töchterchen Ines zeigte sich Prinzessin Sofia von Schweden (40) am Donnerstag wieder bei einem royalen Termin. Gemeinsam mit Ehemann Carl Philip (46) feierte sie das 15-jährige Jubiläum von "Project Playground" - der Kinderrechtsorganisation, die ihr besonders am Herzen liegt.