Zurück aus Australien: Dschungelcamper zurück: Lucy Diakovska und Co. in Deutschland gelandet

Dschungelcamper zurück: Lucy Diakovska und Co. in Deutschland gelandet

1 Lucy Diakovska - hier kurz vor dem Hinflug nach Australien - hat 2024 bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewonnen. Foto: imago/STAR-MEDIA

Zusammen mit ihren prominenten Mitcampern ist Dschungelkönigin Lucy Diakovska am Mittwochmorgen wieder in Deutschland gelandet. Die No-Angels-Sängerin ist stolz auf ihre Leistung.











Das Abenteuer in Down Under ist beendet: Die diesjährigen Dschungelcamp-Bewohner haben es wieder nach Deutschland geschafft und sind am Mittwochmorgen am Flughafen in Frankfurt angekommen. Dschungelkönigin Lucy Diakovska (47) gehe es "sehr gut", sie und ihre Camp-Mitbewohner hätten während des Rückflugs "ein bisschen geschlafen, gequatscht und Telefonnummern ausgetauscht", erzählt sie RTL freudig am Flughafen.