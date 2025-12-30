Nach fast einem Jahrzehnt geht eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zu Ende. Der Trailer zum zweistündigen Finale von "Stranger Things" verspricht einen emotionalen Abschied - mit einer bewegenden Botschaft von Hopper an Eleven.

Im Sommer 2016 startete die Retro-Mystery-Serie "Stranger Things" auf Netflix. Nach knapp zehn Jahren verabschiedet sie sich nun von ihren Fans. Das zweistündige Serienfinale der fünften Staffel läuft am 1. Januar auf Netflix. Am Dienstag veröffentlichte der Streamingdienst einen emotionalen Trailer, der einen Vorgeschmack auf den großen Showdown liefert.

Im Mittelpunkt des Clips zu "Kapitel acht: Zurück auf der richtigen Seite" steht eine bewegende Szene zwischen Hopper (David Harbour, 50) und Eleven (Millie Bobby Brown, 21). Tief im Upside Down wendet sich der Ex-Polizeichef mit Tränen in den Augen an seine Ziehtochter. Er erinnert sie daran, wie viel sie in ihrem jungen Leben bereits durchgemacht hat - eine gestohlene Kindheit, Manipulation durch skrupellose Menschen. Doch sie habe sich nie brechen lassen. Nun bittet er sie, ein letztes Mal zu kämpfen.

Offene Fragen sollen beantwortet werden

Die Erwartungen der Fans vor der finalen Folge sind hoch. "Das Ziel ist es, die letzten losen Enden zusammenzufügen und alle noch offenen Fragen zu beantworten", erklärte Schöpfer Ross Duffer in einem Interview mit "Deadline" zum Finale und versprach einen zufriedenstellenden Abschluss der Serie. Executive Producer und Regisseur Shawn Levy zeigte sich nach einer Vorab-Sichtung regelrecht überwältigt. Er bezeichnete das Finale als eines der besten Serienenden, die er je gesehen habe.

Am 27. November gab es den ersten Teil der fünften Staffel, bestehend aus vier Folgen. Am 26. Dezember läutete Netflix dann den Abschluss der letzten Staffel ein. Am zweiten Weihnachtsfeiertag stellte der Streamingdienst zunächst die Folgen fünf bis sieben live. Am 1. Januar gibt es dann die achte und allerletzte Episode. Die achte und finale Folge dauert zwei Stunden und acht Minuten.