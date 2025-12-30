Nach fast einem Jahrzehnt geht eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zu Ende. Der Trailer zum zweistündigen Finale von "Stranger Things" verspricht einen emotionalen Abschied - mit einer bewegenden Botschaft von Hopper an Eleven.
Im Sommer 2016 startete die Retro-Mystery-Serie "Stranger Things" auf Netflix. Nach knapp zehn Jahren verabschiedet sie sich nun von ihren Fans. Das zweistündige Serienfinale der fünften Staffel läuft am 1. Januar auf Netflix. Am Dienstag veröffentlichte der Streamingdienst einen emotionalen Trailer, der einen Vorgeschmack auf den großen Showdown liefert.