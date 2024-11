Zurück auf dem roten Teppich: Nach dem Krebsschock: James Van Der Beek strahlt auf Filmpremiere

1 Bei dem Schauspieler James Van Der Beek wurde Darmkrebs im dritten Stadium diagnostiziert. Foto: Billy Bennight/AdMedia/ddp/Sipa USA

Anfang des Monats gab James Van Der Beek bekannt, an Darmkrebs erkrankt zu sein. Nun trat der Schauspieler erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf und zeigte sich auf einer Filmpremiere.











James Van Der Beek (47) hatte Anfang November seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Wenige Tage später, am 14. November, zeigte sich der Schauspieler zum ersten Mal wieder auf dem roten Teppich: Für die Premiere des Films "Sidelined the QB and Me" posierte Van Der Beek in einem braunen Anzug mit Karomuster, den er mit einem senfgelben Oberteil kombinierte. Es war Van Der Beeks erster Auftritt in der Öffentlichkeit, seit er die Diagnose Dickdarmkrebs öffentlich gemacht hatte.

Deswegen ging er an die Öffentlichkeit In einem Interview mit "People" hatte Van Der Beek bekannt gegeben, an Darmkrebs erkrankt zu sein. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und Schritte unternommen, um sie mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie zu lösen. Es gibt Grund zum Optimismus, und ich fühle mich gut", erklärte der "Dawson's Creek"-Star im Gespräch mit dem US-Magazin. Lesen Sie auch Kurz nach der Veröffentlichung stellte sich jedoch heraus, dass Van Der Beek zwar die Diagnose mit der Öffentlichkeit teilen wollte, jedoch zu einem anderen Zeitpunkt. "Es gibt kein Drehbuch, wie man diese Dinge ankündigt, aber ich hatte geplant, demnächst ausführlich mit dem 'People'-Magazin darüber zu sprechen... Um das Bewusstsein zu schärfen und meine Geschichte auf meine eigene Art zu erzählen", schrieb der 47-Jährige zu einem Videoclip auf Instagram. Jedoch habe Van Der Beek erfahren, dass "eine Boulevardzeitung über die Neuigkeit berichten würde", weswegen er das Interview vorzog. Aufgrund dessen erfuhren Angehörige und enge Freunde erst aus der Presse von Van Der Beeks Diagnose, was ihm sehr leidtue. "Ich entschuldige mich bei allen Menschen in meinem Leben, denen ich es selbst sagen wollte. Nichts von diesem Prozess geschah in dem von mir bevorzugten Zeitrahmen...", erklärte der Schauspieler weiter.