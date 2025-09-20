Zurück auf dem Markt: Jennifer Lopez und Ben Affleck: Villa kostet jetzt noch 52 Millionen

Nachdem die getrennten Jennifer Lopez und Ben Affleck auf einer gemeinsamen Villa sitzen geblieben sind, soll das Anwesen nun zurück auf dem Markt sein - zu einem deutlich geringeren Preis.
Das einstige Hollywood-Traumpaar Jennifer Lopez (56) und Ben Affleck (53) versucht laut US-Berichten schon seit einer Weile, ein gemeinsames Anwesen in Beverly Hills loszuwerden. Mittlerweile sind die beiden Stars offenbar bereit dazu, auch einen deutlichen Verlust zu akzeptieren. Die Villa, die demnach vor einigen Wochen vom Markt genommen wurde, werde jetzt für nur noch 52 Millionen US-Dollar angeboten, schreibt etwa das Promi-Portal "TMZ".