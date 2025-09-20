Zurück auf dem Markt: Jennifer Lopez und Ben Affleck: Villa kostet jetzt noch 52 Millionen

Nachdem die getrennten Jennifer Lopez und Ben Affleck auf einer gemeinsamen Villa sitzen geblieben sind, soll das Anwesen nun zurück auf dem Markt sein - zu einem deutlich geringeren Preis.

Das einstige Hollywood-Traumpaar Jennifer Lopez (56) und Ben Affleck (53) versucht laut US-Berichten schon seit einer Weile, ein gemeinsames Anwesen in Beverly Hills loszuwerden. Mittlerweile sind die beiden Stars offenbar bereit dazu, auch einen deutlichen Verlust zu akzeptieren. Die Villa, die demnach vor einigen Wochen vom Markt genommen wurde, werde jetzt für nur noch 52 Millionen US-Dollar angeboten, schreibt etwa das Promi-Portal "TMZ".

Ein Verlust von fast neun Millionen Dollar Sollte die Villa zu diesem Preis verkauft werden, wäre es für des ehemalige Ehepaar ein Verlust von fast neun Millionen US-Dollar. Die beiden sollen das Anwesen im Mai 2023, als sie noch zusammen waren, für etwas weniger als 61 Millionen Dollar erworben haben. Ursprünglich wollten Affleck und Lopez den Berichten zufolge die Villa seit Sommer 2024 zunächst für 68 Million Dollar an den Mann oder die Frau bringen.

"Sie haben einerseits gehofft, das Anwesen zu verkaufen, haben andererseits aber auch gezögert, einen großen Verlust zu machen", erklärte ein Insider laut "People" Anfang Juli. "Sie haben den Preis gesenkt, um mehr Interesse zu wecken, und als dies nicht der Fall war, wurde ihnen geraten, es vom Markt zu nehmen. Es war eine geschäftliche Entscheidung, die sie gemeinsam getroffen haben." Die Ex-Eheleute hatten demnach den Preis zuvor auf 59,5 Millionen Dollar gesenkt.

Mögliche neue Eigentümer erwarten auf dem Anwesen unter anderem eine Villa mit zwölf Schlafzimmern und 24 Bädern, einer Bar, einem voll ausgestatteten Fitnessstudio, ein Boxring und Basketball- sowie Pickleball-Plätze. Die Garage bietet Platz für zwölf Autos. Außerdem gibt es ein Gäste-Penthouse und Unterkünfte für Hausmeister sowie Sicherheitspersonal.

Nach rund zwei Jahren Ehe hatte Lopez im August 2024 die Scheidung von Affleck eingereicht. Getrennt haben sollen die beiden sich bereits im April. Seit Anfang 2025 ist die Scheidung amtlich.