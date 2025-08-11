Zurich Film Festival : Colin Farrell erhält Golden Icon Award

Zürich sehen ... und feiern: Colin Farrell wird beim Zurich Film Festival mit dem Golden Icon Award ausgezeichnet. Den Preis gibt es nicht nur für das Lebenswerk des Iren, sondern auch für seinen neuen Film "Ballad of a Small Player", den er in Zürich vorstellt.
Ein Jahr vor seinem 50. Geburtstag: Colin Farrell (49) erhält einen Preis für sein Lebenswerk. Das Zurich Film Festival (ZFF) zeichnet den Hollywoodstar im September 2025 mit dem Golden Icon Award aus. Seit seiner Gründung 2005 würdigt das Festival damit Schauspielerinnen und Schauspieler, die das Kino geprägt und eine ganze Generation inspiriert haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Arnold Schwarzenegger (78), Hugh Grant (64) und zuletzt Kate Winslet (49).