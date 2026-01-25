Zur Premiere von Cookie Queens: Prinz Harry & Herzogin Meghan überraschen beim Sundance Film Festival

Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgten beim Sundance Film Festival für eine Überraschung: Das Paar erschien unangekündigt zur Weltpremiere eines Dokumentarfilms, an dem es als Executive Producer beteiligt ist. Der Auftritt kam nur wenige Tage nach Harrys emotionaler Aussage vor Gericht in London.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) tauchten am Samstagabend völlig überraschend beim Sundance Film Festival in Salt Lake City auf. Im Rose Wagner Performing Arts Center feierten sie die Weltpremiere des Dokumentarfilms "Cookie Queens" - ein Projekt, bei dem das royale Paar hinter den Kulissen die Fäden zieht.