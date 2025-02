Um die Lärmbelastung von Anwohnern zu reduzieren, sollen in Weissach einige Tempo-30-Lücken geschlossen werden. Betroffen sind unter anderem Straßenabschnitte in der Bahnhofstraße und der Flachter Straße. Die Planungen sind Teil der kommunalen Fortschreibung des Lärmaktionsplans.

Die nun auf den Weg gebrachte vierte Fortschreibungsstufe sieht vor, an insgesamt fünf Stellen in Weissach kürzere Straßenabschnitte, bei denen die bisher zugelassene Höchstgeschwindigkeit 50 Stundenkilometer beträgt, auf Tempo 30 zu reduzieren.

Wie Bürgermeister Jens Millow (parteilos) bei der Vorstellung des Entwurfs am Montagabend im Gemeinderat betont, handele es sich dabei „bisher nur um Empfehlungen“. An einigen Stellen würden mit der Maßnahme zugleich in engstem Raum wechselnde Tempovorgaben vereinheitlicht. Mit der Erstellung des Berichts war ein Fachbüro für Verkehrsinfrastruktur beauftragt.

Während demnach entlang der Autobahn auf Weissacher Gemarkung aufgrund der bestehenden Schallschutzwände keine Anwohner mehr von einer Überschreitung der Lärmschwellenwerte betroffen sind, ergaben sich im Ortsbereich von Weissach diverse Stellen, an denen der Richtwert sowohl bei Tag als auch bei Nacht überschritten wird.

Schalldruckpegel tagsüber über 67 Dezibel

So etwa in der Bahnhofstraße im Bereich zwischen Garten- und Goethestraße. Dort haben die Verkehrsexperten in der Nacht erhöhte Messwerte bei 16 Gebäuden, bei weiteren 17 Wohnhäusern auch am Tag gemessen. Bei 13 Gebäuden lag hier der Schalldruckpegel tagsüber sogar über 67 Dezibel. In diesem Bereich gilt bislang Tempo 50, weshalb laut Bericht nun empfohlen wird, die Höchstgeschwindigkeit hier wie im Bereich westlich der Bahnhofstraße auf Tempo 30 zu begrenzen.

Auch auf zwei kurzen Straßenabschnitten zwischen der Flachter- und der Bachstraße wurden Überschreitungen gemessen. Das betrifft die 80 Meter lange Gumpenstraße sowie ein 40 Meter langes Stück der Rutesheimer Straße, wo die Verkehrsexperten nun ebenfalls Tempo 30 empfehlen. Da sich in diesem Bereich damit flächenhaft Tempo 30 ergeben würde, soll zudem nun geprüft werden, ob hier eine Tempo-30-Zone sinnvoll sei.

Auf 30 Stundenkilometer soll dem Bericht zufolge auch ein kurzer Straßenabschnitt auf der Porschestraße begrenzt werden. Im Bereich zwischen der Iptinger Straße und dem Ortsschild stehen dort 39 straßennahe Gebäude. In der Porschestraße konnten die Experten bei zehn Häusern eine nächtliche sowie bei zwölf eine Überschreitung der Richtwerte bei Tag messen. Hier soll nun der teilweise bestehende Tempo-30-Bereich auf der Porschestraße bis etwa Hausnummer 36 erweitert werden.

Maßnahmen stoßen im Gemeinderat auf Zustimmung

Zuletzt soll künftig in der Flachter Straße zwischen den Gebäudenummern 34 und 53 ebenfalls Tempo 30 gelten. Insgesamt 22 Wohnhäuser würden an dieser Stelle mit der Maßnahme vom Straßenlärm entlastet. Keine Empfehlung für eine Geschwindigkeitsreduzierung ergab sich für die Mönsheimer Straße in Flacht zwischen Einmündung Kirchbergstraße und Weissacher Straße.

Im Gemeinderat treffen die geplanten Maßnahmen ohne Ausnahme auf Zustimmung. In einem nächsten Schritt soll der Entwurf nun zwischen 27. Februar und 31. März ausgelegt werden, damit die Öffentlichkeit Stellung nehmen kann. Ebenso werden die „Träger öffentlicher Belange“ gehört, also Behörden, Rettungsdienste oder Busunternehmen.