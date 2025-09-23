Zur Jubiläumsstaffel: Karriere nach dem Sommerhaus: Manche legten los, andere tauchten ab

"Das Sommerhaus der Stars" sorgt nicht nur für Schlagzeilen, sondern beeinflusst auch Karrieren. Manche Promis nutzten die Show als Sprungbrett, andere verschwanden nach ihrem Auftritt fast völlig aus der Öffentlichkeit.
In diesem Jahr feiert "Das Sommerhaus der Stars" sein zehnjähriges Jubiläum. Das beliebte RTL-Format hat schon so manchen Reality-TV-Star hervorgebracht. Doch während in der Vergangenheit einige ihre Karriere damit erst richtig ins Rollen brachten, verschwanden andere nach ihrem Auftritt wieder in der Versenkung.