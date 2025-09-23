Zur Jubiläumsstaffel: Karriere nach dem Sommerhaus: Manche legten los, andere tauchten ab

"Das Sommerhaus der Stars" sorgt nicht nur für Schlagzeilen, sondern beeinflusst auch Karrieren. Manche Promis nutzten die Show als Sprungbrett, andere verschwanden nach ihrem Auftritt fast völlig aus der Öffentlichkeit.

In diesem Jahr feiert "Das Sommerhaus der Stars" sein zehnjähriges Jubiläum. Das beliebte RTL-Format hat schon so manchen Reality-TV-Star hervorgebracht. Doch während in der Vergangenheit einige ihre Karriere damit erst richtig ins Rollen brachten, verschwanden andere nach ihrem Auftritt wieder in der Versenkung.

Maurice Dziwak Maurice Dziwak (27) wagte seine ersten Schritte ins Reality-TV bei "Love Island" und "Are You The One - Reality Stars in Love". Doch erst mit seiner Teilnahme am "Sommerhaus der Stars", gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Ricarda Raatz (33), wurde er auch einem größeren Publikum bekannt. Dort lieferte er einen Moment, der Kultstatus erlangte: Sein Ausruf "Mein Fuß klemmt" während eines Spiels wurde zum unvergessenen Reality-Moment.

Seitdem ist Dziwak aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Nach dem "Sommerhaus" sprang er beim "TV Total Turmspringen" ins Rampenlicht, bevor er im Dschungelcamp den ultimativen Reality-Härtetest bestand. Und es geht weiter: Bald ist er in der vierten Staffel von "Promis unter Palmen" zu sehen - und dürfte dort erneut für Gesprächsstoff sorgen.

Alexander und Angelina Posth

Alexander Posth (47) machte sich von 2007 bis 2015 als Immobilienmakler in der VOX-Sendung "mieten, kaufen, wohnen" einen Namen. 2016 zog er mit seiner Ehefrau Angelina ins "Sommerhaus der Stars". Dort erfuhr das Paar von Angelinas Schwangerschaft und verließ die Show vorzeitig. Seitdem haben sich sowohl Posth als auch seine Frau weitgehend aus dem Fernsehen zurückgezogen.

Antonia Hemmer

Das erste Mal flimmerte Antonia Hemmer (25) 2020 über die Bildschirme, als sie bei "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe suchte. Nach etwas holprigem Start wurden sie und Landwirt Patrick Romer (29) tatsächlich ein Paar. Zwei Jahre später stellten sich die beiden der dritten Staffel von "#CoupleChallenge". Doch erst ihr Auftritt im "Sommerhaus der Stars" brachte so richtig Schlagzeilen - nicht zuletzt wegen Romers abwertendem Verhalten gegenüber seiner Partnerin. Gleichzeitig öffnete sich für sie damit das Tor zur Reality-Welt.

Zwar holten Hemmer und Romer den Sieg im "Sommerhaus", doch die Beziehung zerbrach kurz darauf. 2023 trat sie erstmals solo an - bei "Kampf der Realitystars". Ein Jahr später suchte sie als Single-Lady bei "Make Love, Fake Love" erneut das große Glück. Mit Gewinner Xander Stephinger, der damals eigentlich vergeben war, wurde es zwar nichts, dafür baute sie sich eine eigene Karriere auf. Mittlerweile folgen Antonia über 370.000 Menschen auf Instagram, wo sie auch als Influencerin durchstartet. Und nicht nur das: Mit "Villa with Benefits" moderiert sie inzwischen sogar ihre eigene Dating-Show auf YouTube.

Marcel Dähne

Als YouTuber, Influencer und Rapper machte sich Marcel Dähne (31) alias KsFreakWhatElse einen Namen. 2020 nahm er gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Lisa Marie an der "#CoupleChallenge" teil, schied jedoch früh aus. Zwei Jahre später zog das Paar ins "Sommerhaus der Stars" - doch auch dort blieb der Erfolg aus: Sie mussten als erstes Duo die Show verlassen.

In den darauffolgenden zwei Jahren verfolgte Dähne seine Karriere weiter, ehe es zunehmend still um ihn wurde. Auf Instagram postete er zuletzt vor rund einem Jahr. Auch auf seinem YouTube-Kanal gibt es seit mehreren Monaten keine neuen Videos. In einem Kommentar auf YouTube, den er selbst im März verfasste, erklärte Dähne, dass er mittlerweile seine Selbstständigkeit aufgegeben habe. Er werde in diesem Jahr heiraten und erwarte ein Kind. Seine Ex ist hingegen weiterhin als Influencerin aktiv: Auf Instagram folgen ihr rund 127.000 Fans.

Kate Merlan

Reality-TV-Sternchen Kate Merlan (38) stand zwar schon früher vor der Kamera - etwa bei "Das perfekte Dinner" oder "Shopping Queen". Richtig durchgestartet ist ihre TV-Karriere jedoch erst 2019 mit ihrer Teilnahme am "Sommerhaus der Stars".

Seitdem gehört Merlan zum festen Inventar der Reality-Szene: Von "Kampf der Realitystars" über "Temptation Island VIP" bis hin zu "B:Real - echte Promis, echtes Leben" - kaum ein Format, in dem sie nicht schon aufgetaucht ist. Zuletzt stellte sie sich in "Villa der Versuchung" dem nächsten TV-Abenteuer. Nebenbei ist sie mit über 170.000 Followern auch auf Instagram als Influencerin erfolgreich unterwegs.

Benjamin Boyce

Anders lief es bei ihrem Ex-Partner Benjamin Boyce (57), mit dem sie damals ins "Sommerhaus der Stars" zog. Schon während der Show sorgten die beiden mit ihren Streitereien für Schlagzeilen, kurz nach den Dreharbeiten folgte die Trennung. Der Caught-in-the-Act-Star zog sich danach weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück - sowohl musikalisch als auch im Reality-TV.

"Ich finde diese Reality-Sendungen nicht so leicht. Emotional hat das schon etwas mit mir gemacht. Es war eine Challenge", erklärte er ein Jahr später im Interview mit "Gala". Zwischen ihm und Merlan habe es zwar schon vor der Teilnahme gekriselt, dennoch habe er zugesagt: "Ich dachte mir, dadurch würde es auch interessant werden und etwas Spaß in die Beziehung bringen. Außerdem wollte ich meine Persönlichkeit zeigen und beweisen, dass ich nicht nur der liebe Boyband-Typ von früher bin. Selbst dann, wenn nur negative Dinge gezeigt werden würde."

Chris Broy

2020 wagte Chris Broy (36) seinen Einstieg ins Reality-TV. Gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Eva Benetatou (33), die durch "Der Bachelor" bekannt wurde, nahm er an "Das Sommerhaus der Stars" teil. Zuvor war Broy vor allem als Blogger auf Instagram aktiv.

Während der Dreharbeiten kam es immer wieder zu Konflikten mit Benetatous Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) und dessen damaliger Partnerin Jennifer Lange (31) - ein Drama, das Schlagzeilen machte. Nach dem beliebten Format zerbrach die Beziehung von Broy und Benetatou, die einen gemeinsamen Sohn haben. Für den heute 36-Jährigen bedeutete das auch den Startschuss für eine feste Karriere im Reality-TV: Formate wie "Kampf der Realitystars", "Beauty & the Nerd" oder "The 50" gehören inzwischen zu seiner Vita.

Kubilay Özdemir

Ebenso wie Chris Broy stand auch Kubilay Özdemir in derselben Staffel erstmals vor der Reality-TV-Kamera. Doch im Gegensatz zu seinem ehemaligen "Sommerhaus"-Kollegen blieb der damalige Partner von Reality-Ikone Georgina Fleur (35) danach dem Fernsehen und der Öffentlichkeit fern.

Bereits in Bocholt sorgte der Unternehmer für negative Schlagzeilen: Mit einer Spuck-Attacke auf Andrej Mangold und heftigen Auseinandersetzungen mit Fleur geriet er ins Rampenlicht. Das Paar verließ die Show nach wenigen Tagen mehr oder weniger freiwillig - und trennte sich kurz darauf. Fleur erhob anschließend weitere Vorwürfe gegen den Vater ihrer Tochter.