1 Die Apothekerin Vanessa Hammel bietet seit Mitte Januar Schnelltests an. Am Freitag hat sie 34 Abstriche genommen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Testzentren, Apotheken und Ärzte beteiligen sich an der Schnelltestaktion mit kostenlosen Abstrichen. Damit der Start gelingt, haben die Stadt Stuttgart und das Land zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt.









Stuttgart - Seit einigen Wochen hat Vanessa Hammel eine Art Nebenjob, einen ziemlich zeitaufwendigen. Seit Mitte Januar bietet sie mit ihrem Team der Alten Apotheke in Untertürkheim Corona-Schnelltests an. In einem Gebäude nebenan machen sie täglich 20 bis 30 solcher Abstriche, vier Tage die Woche, sagt die Apothekerin. Am Freitag sind es 34 Tests gewesen. Zu diesen kommen etwa Logopäden oder Physiotherapeuten, sie können sich einmal in der Woche kostenlos testen lassen. Unter den Selbstzahlern, am Freitag waren es zwölf, sind Menschen, die jemanden im Altenheim besuchen wollen oder die ins Ausland müssen, ob als Berufspendler oder aus familiären Gründen. „Dieses Mal hatten wir zwei positive Fälle“, erzählt die 32-Jährige.