Er hat drei Bürgermeister des Amtes enthoben und die Narrenzunft 17 Jahre lang geprägt. Jetzt überlasst Zunftmeister Daniel Kadasch das Amt der nächsten Generation.
Wer die Weiler Fasnet kennt, der kennt auch Daniel Kadasch: 17 Jahre lang war er es, der beim großen Umzug am Fasnetssonntag von ganz hoch oben auf dem Wagen des Siebenerrats gewunken hat, dicht gefolgt von einem schwungvollen „AHA!“. Drei Bürgermeister hat er in 17 Jahren Amtszeit ihres Postens enthoben, hat 17 Narrete Sitzungen im Rathaussaal geleitet und unzählige Mal die politischen Geschehnisse im Städtle aufs Korn genommen.