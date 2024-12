Zuneigung, Unterstützung, Solidarität: Spanisches Königspaar besucht Gedenkgottesdienst für Flutopfer

1 Die Anteilnahme steht ihnen ins Gesicht geschrieben: König Felipe und Königin Letizia zeigten sich beim Gedenkgottesdienst in Valencia tief betroffen. Anschließend sprachen sie vielen Angehörigen persönlich ihr Beileid aus. Foto: imago/PPE

An einer Trauerfeier für die Opfer der Flutkatastrophe in Spanien hat neben Hinterbliebenen und Politikern auch das Königspaar teilgenommen. Nach dem Gottesdienst sprachen sie den rund 400 erschienenen Angehörigen in persönlichen Gesprächen ihr Mitgefühl aus.











In Valencia haben Hunderte Menschen bei einem Trauergottesdienst der Opfer der Flutkatastrophe Ende Oktober gedacht. Auch König Felipe VI. (56) und Königin Letizia (52) nahmen am Montagnachmittag (9. Dezember) teil und wirkten sichtlich mitgenommen. Mit ernsten Mienen verfolgten sie den Gottesdienst und spendeten anschließend in persönlichen Gesprächen Trost.