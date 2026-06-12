Zumindest auf dem Papier: Nach dem SpaceX-Börsengang ist Elon Musk der erste Billionär der Welt

Der Börsengang von SpaceX macht Elon Musk reicher denn je: Mit dem Ausgabepreis von 135 Dollar pro Aktie überschreitet sein Vermögen erstmals die Marke von einer Billion Dollar. Damit ist er zumindest vorübergehend der erste Billionär.
Elon Musk (54) ist der erste Billionär der Welt - zumindest auf dem Papier. Möglich machte den Sprung über die Marke von einer Billion, also 1.000 Milliarden Dollar, der Börsengang seines Raumfahrtunternehmens SpaceX. Den Ausschlag gab wiederum der festgesetzte Ausgabepreis von 135 Dollar je Aktie. Vor dem Börsengang hatte das US-Magazin "Forbes" Musks Vermögen auf rund 813 Milliarden Dollar geschätzt - weit mehr als doppelt so viel wie das des zweitreichsten Menschen: Google-Mitgründer Larry Page (53) mit geschätzten 288 Milliarden Dollar.