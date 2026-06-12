Zumindest auf dem Papier: Nach dem SpaceX-Börsengang ist Elon Musk der erste Billionär der Welt

Der Börsengang von SpaceX macht Elon Musk reicher denn je: Mit dem Ausgabepreis von 135 Dollar pro Aktie überschreitet sein Vermögen erstmals die Marke von einer Billion Dollar. Damit ist er zumindest vorübergehend der erste Billionär.

Elon Musk (54) ist der erste Billionär der Welt - zumindest auf dem Papier. Möglich machte den Sprung über die Marke von einer Billion, also 1.000 Milliarden Dollar, der Börsengang seines Raumfahrtunternehmens SpaceX. Den Ausschlag gab wiederum der festgesetzte Ausgabepreis von 135 Dollar je Aktie. Vor dem Börsengang hatte das US-Magazin "Forbes" Musks Vermögen auf rund 813 Milliarden Dollar geschätzt - weit mehr als doppelt so viel wie das des zweitreichsten Menschen: Google-Mitgründer Larry Page (53) mit geschätzten 288 Milliarden Dollar.

Handelsstart am Freitag Unter dem Kürzel "SPCX" startet die Aktie am Freitag in den Handel, sobald der Nasdaq Composite um 9:30 Uhr Ortszeit öffnet. Klettert der Kurs über 135 Dollar, wächst Musks Vermögen weiter. Sackt er darunter, könnte der Unternehmer die Billionen-Schwelle auch schon wieder unterschreiten.

Dem Börsenprospekt zufolge hält Musk 4,8 Milliarden SpaceX-Aktien und damit rund 42 Prozent des Konzerns. Dazu kommen 350 Millionen Optionen, die er für je 8,39 Dollar einlösen kann. Bei 135 Dollar je Aktie ist sein Anteil 648 Milliarden Dollar wert, die Optionen bringen weitere 44,3 Milliarden Dollar. Da "Forbes" seinen Anteil vor dem Börsengang bislang mit 500 Milliarden Dollar bewertet hatte, steigt dessen Wert nun um zusätzliche 192,3 Milliarden Dollar - also auf insgesamt 1,005 Billionen Dollar.

Oxfam spricht von "Oligarchie"

Die Dimension ist schwer zu greifen: Nur 19 Länder erwirtschaften laut Weltbank ein Bruttoinlandsprodukt von mehr als einer Billion Dollar, darunter die USA. Die Hilfsorganisation Oxfam sieht in Musks Aufstieg ein "neues vergoldetes Zeitalter" der Ungleichheit. Nabil Ahmed, bei Oxfam America für wirtschaftliche Gerechtigkeit zuständig, erklärte laut CBS News: "Elon Musks Aufstieg zum Billionär markiert einen neuen Höhepunkt der Oligarchie." Damit sei Musk reicher als die ärmere Hälfte der Welt - genauer die unteren 46 Prozent oder 3,8 Milliarden Menschen.

Den Geldsegen genießt allerdings nicht nur er: Rund 4.400 SpaceX-Beschäftigte könnten laut "New York Times" mit dem Handelsstart zu Millionären werden.