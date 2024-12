Zum zweiten Mal: Time-Magazin kürt Donald Trump zur Person des Jahres 2024

"Time" hat Donald Trump (78) zur "Person des Jahres 2024" gekürt. Das gab das US-Magazin am Donnerstagmittag (12. Dezember) offiziell bekannt, nachdem bereits am Vortag verschiedene US-Medien aus Insiderkreisen erfahren hatten, dass die Wahl auf den im November wiedergewählten US-Präsidenten gefallen war. Bereits nach seinem ersten Wahlsieg 2016 hatte das Magazin den Republikaner zur "Person of the Year" ernannt.

"Politische Wiedergeburt ist beispiellos"

Auf dem Magazincover, das am Donnerstag enthüllt wurde, ist Trump in seinem klassischen Look, dunkelblauer Anzug und rote Krawatte, in die Ferne blickend abgebildet. Im dazugehörigen Profil über den 45. und baldigen 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten heißt es unter anderem: "Trumps politische Wiedergeburt ist beispiellos in der amerikanischen Geschichte. Seine erste Amtszeit endete in einer Schande: Seine Versuche, das Wahlergebnis von 2020 zu kippen, gipfelten in dem Angriff auf das US-Kapitol. Als er Ende 2022 inmitten mehrerer strafrechtlicher Ermittlungen seine Kandidatur ankündigte, wurde er von den meisten Parteifunktionären gemieden."

Donald Trump sei mit seiner Wiederwahl nach vier Jahren aus dem Amt im November etwas Spektakuläres gelungen: "Er hat die amerikanische Politik neu ausgerichtet, die GOP umgestaltet und die Demokraten mit der Frage konfrontiert, was schiefgelaufen ist", schreibt "Time". Und das trotz widriger Umstände: "Während der Parlamentswahlen verbrachte er sechs Wochen in einem New Yorker Gerichtssaal und war der erste ehemalige Präsident, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde - eine Tatsache, die seiner Unterstützung kaum Abbruch tat. Im Juli verfehlte die Kugel eines Attentäters seinen Schädel bei einer Kundgebung in Butler, Pennsylvania, nur um wenige Zentimeter."

"Time" veröffentlicht Faktencheck zu Trumps Interview

Trump selbst ist sich sicher: "Das ist der Moment, der viele Menschen verändert hat", sagt er im "Time"-Interview, das insgesamt 65 Minuten angedauert habe. Wenige Minuten nach Bekanntgabe der "Person des Jahres" veröffentlichte das Magazin zudem ein Transkript des Gesprächs sowie einen Faktencheck zu Trumps Statements.

Das "Time"-Magazin vergibt seit 1927 jährlich den Titel "Person des Jahres" an die Person, die nach Ansicht der Redaktion die Welt im jeweiligen Jahr maßgeblich verändert oder bewegt hat - sei das auf positive oder negative Art und Weise. In den vergangenen Jahren hatten Popstar Taylor Swift (2023), der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (2022), Tech-Unternehmer Elon Musk (2021) sowie der scheidende US-Präsident Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris (2020) die Ehre, diesen Titel tragen zu dürfen.