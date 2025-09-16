Zum zweiten Mal in diesem Jahr: Kim Virginia und Nikola Glumac haben sich erneut verlobt

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben sich die Reality-Stars Kim Virginia und Nikola Glumac die Ehe versprochen. Ein Video des Antrags teilten sie auf Instagram.

Die Reality-Stars Kim Virginia (30) und Nikola Glumac (30) haben ihre zweite Verlobung bekannt gegeben. Bereits im Mai dieses Jahres gaben die beiden "Temptation Island"-Teilnehmer an, den Bund für Leben schließen zu wollen. Doch in der Zeit danach verloren Virginia und Glumac ihr gemeinsames Kind und trennten sich, versöhnten sich - und jetzt machte der 30-Jährige seiner Partnerin erneut einen Antrag.

Ein Flugzeug fragt: "Willst du mich heiraten?" Auf Instagram ist ein Video des Moments zu sehen, in dem Glumac um die Hand der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin anhält. Auf einem Jetski kniet er nieder und zückt den Verlobungsring. Bei Virginia kullern die Tränen und sie sagt Ja. Zudem ist ein Flugzeug zu sehen, das ein Text-Banner hinter sich herzieht. Auf ihm ist zu lesen: "Willst du mich heiraten?"

In der Beschreibung bietet Virginia, deren Ex Mike Heiter (33) gerade den Bund fürs Leben eingegangen ist, Einblick in ihre Gefühlswelt. "I said yes. Falls ihr euch fragt, wo ich gerade bin: heulend auf dem Jetski", schreibt die 30-Jährige dort.

Weiter bemerkt sie: "Es ist ein kleiner Flieger direkt vor uns gewesen mit einem 'Willst du mich heiraten'-Banner. Dachte, der ist für jemand anderen und dann war er einfach für mich. Märchen beginnen ab jetzt auf Jetskis."

Kim Virginia und Nikola Glumac verloren ihr Baby

Glumac und Virginia hatten zuerst im Dezember 2024 bekannt gegeben, ein Paar zu sein. Im Februar verkündeten sie dann, Nachwuchs zu erwarten. "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch. Wir sind schwanger", erklärten die damals werdenden Eltern in einem gemeinsamen Clip auf Instagram.

Doch einige Monate später folgte die schreckliche Nachricht. "Unser Kind kam still zur Welt", schrieb Glumac Ende Juni dieses Jahres in einer Instagram-Story. Und auch Virginia bestätigte: "Mein Kind hat das Licht der Welt nicht erblicken können."