Zum zweiten Mal in diesem Jahr: Kim Virginia und Nikola Glumac haben sich erneut verlobt

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben sich die Reality-Stars Kim Virginia und Nikola Glumac die Ehe versprochen. Ein Video des Antrags teilten sie auf Instagram.
Die Reality-Stars Kim Virginia (30) und Nikola Glumac (30) haben ihre zweite Verlobung bekannt gegeben. Bereits im Mai dieses Jahres gaben die beiden "Temptation Island"-Teilnehmer an, den Bund für Leben schließen zu wollen. Doch in der Zeit danach verloren Virginia und Glumac ihr gemeinsames Kind und trennten sich, versöhnten sich - und jetzt machte der 30-Jährige seiner Partnerin erneut einen Antrag.