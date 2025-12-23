Zum zweiten Mal: Faultier bringt heimlich Baby zur Welt

Plötzlich Mama, ohne dass jemand etwas bemerkt hätte: Schon zum zweiten Mal bekommt ein Faultier in Niedersachsen unbemerkt Nachwuchs.

Walsrode - Ganz unbemerkt hat ein Faultier Nachwuchs bekommen. Niemandem war aufgefallen, dass das Zweifingerfaultier im Weltvogelpark Walsrode trächtig war. Faultieren sehe man nicht unbedingt an, dass sie schwanger sind, erklärt eine Sprecherin des Vogelparks. Anders als bei Menschen bilde sich "kein deutlich sichtbarer Kugelbauch". Der Nachwuchs liege flach am Bauch der Mutter, vor wie nach der Geburt.

Die Überraschung: Mitte Dezember "zeigte sich das Jungtier gut geschützt am Bauch seiner Mutter", teilte der Park mit. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Faultiermama ein Junges zur Welt gebracht, ohne dass zuvor jemand bemerkt habe, dass sie trächtig war.

Das Jungtier sei erst im August aus dem Elterngehege ausgezogen. Bei einer Tragzeit von rund zehn bis elf Monaten habe niemand damit gerechnet, dass es so schnell wieder Nachwuchs geben könnte, erklärte die Sprecherin.

Klein, behaart und angewiesen auf Mama

Das Faultier kommt bereits voll entwickelt zur Welt, mit geöffneten Augen und ist vollständig behaart. Direkt nach der Geburt klettert das Neugeborene auf den Bauch des Muttertiers. Für etwa neun bis zwölf Monate wird es sich fast ausschließlich am Bauch der Mutter festklammern.

Die Mama nimmt das Ganze gelassen und hängt weiterhin rücklings am Baum, ganz wie man es von Faultieren erwarten würde.