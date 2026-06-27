Zum zehnten Todestag der Film-Legende: Die vielen Leben des Bud Spencer

Legendäre Ohrfeigen, trockener Humor und ein großes Herz: Zehn Jahre nach seinem Tod lebt die Erinnerung an Bud Spencer weiter. Dabei war Carlo Pedersoli, so sein Geburtsname, nicht nur Leinwandheld, sondern auch erfolgreicher Sportler, Unternehmer und Familienvater.
Am 27. Juni jährt sich der Tod von Bud Spencer (1929-2016) zum zehnten Mal. Kaum ein europäischer Schauspieler hat eine vergleichbare generationsübergreifende Popularität erreicht. Für Millionen Zuschauer ist er immer noch der bärige Held mit dem markanten Bart, dessen legendäre Fausthiebe ganze Schurkenbanden zu Boden schicken. Doch hinter der Filmfigur verbarg sich ein außergewöhnlicher Mensch: Leistungsschwimmer, Olympiateilnehmer, Unternehmer, Pilot, Komponist, Familienvater - und ein Mann, der trotz des Weltruhms stets erstaunlich bodenständig blieb.