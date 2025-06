Wolke Hegenbarth ist auch nach zehn Jahren glücklich mit ihrem Liebsten Oliver Vaid. Warum das so ist, hat sie jetzt via Instagram verraten. Am Ende sei eine lange Beziehung eine Entscheidung.

Schauspielerin Wolke Hegenbarth (45) hat mit ihrem Partner Oliver Vaid den zehnten Jahrestag gefeiert. Das würdigte sie mit einem längeren Instagram-Posting, in dem sie auch das Rezept für ihre Liebe verriet.

"Überwiegend gute Zeiten"

Zu mehreren Bildern, die das Paar glücklich am Strand zeigen, erinnerte sich Hegenbarth an die erste Begegnung: "Am 21.06.2015 um 5h früh auf dem Hamburger Fischmarkt hast Du mich nach meiner Nummer gefragt. Vielleicht nicht direkt der Anfang unserer Beziehung - aber irgendwie auch schon. Was so eine kleine Entscheidung im mehr oder weniger Vollrausch so für Auswirkungen haben kann."

Lesen Sie auch

Es sei "faszinierend", dass ausgerechnet sie beide sich aus acht Milliarden Menschen gefunden hätten. Und: "Verlieben ist ja biochemisch ziemlich einfach... zusammen leben und sich dauerhaft ertragen und sich dann auch noch mögen - nicht!!" Doch bei ihnen funktioniere es und so fühlten sich die zehn Jahre eher wie fünf an. Trotz Corona und einem Baby mittendrin das nicht schlief - waren es doch überwiegend gute Zeiten", bilanziert die Schauspielerin, die durch "Mein Leben & Ich" bekannt wurde.

Gute Kommunikation und auch Zeit für sich und Freunde

Dann fasst sie in drei Punkten zusammen, wie sie das geschafft haben. So würden sie sich auch "Raum und Zeit ohne einander" geben. "Klingt vielleicht merkwürdig - aber selbst den tollsten Menschen der Welt kann und will ich nicht 24/7 um mich haben. Ich brauche Zeit für mich und auch Zeit Oliver zu vermissen." Dann sei es wichtig, in der Kommunikation diszipliniert zu sein. "Nicht alles sagen, was man denkt. Fällt mir besonders schwer, ist aber ein absoluter Gamechanger." Zum dritten führt sie auf: "Der Partner muss nicht alles sein und alles können." Hier sei es wichtig, auch auf Freunde zu setzen. "Alles was in der Partnerschaft keinen Raum findet (und das ist auch bei uns relativ viel) muss mit anderen Menschen er- und gelebt werden."

Außerdem seien "Großzügigkeit und Wohlwollen" existenziell für eine lange und gesunde Beziehung. Diese hinzubekommen, sei letztlich vor allem eine Entscheidung. "Eine Entscheidung für einander. Immer wieder. Eine Entscheidung für eine Familie und eine Entscheidung die Verantwortung dafür zu tragen."

Eltern eines Sohnes

Das Paar hat den gemeinsamen Sohn Avi, der Ende 2019 zur Welt gekommen ist. Anfang März 2020 machte Wolke Hegenbarth auf Instagram dann öffentlich, dass sie und ihr Partner sich verlobt hatten.