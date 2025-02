1 HPV wird über direkten Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen (Symbolbild). Foto: Sebastian Gollnow/dpa

HP-Viren werden vor allem beim Sex übertragen. Sowohl Frauen als auch Männer können sich infizieren. Eine Impfung bietet einen hohen Schutz - wenn sie wahrgenommen wird.











Berlin - Jährlich erkranken in Deutschland rund 2.900 Männer an einer durch Humane Papillomviren (HPV) bedingten Krebserkrankung. Das Robert Koch-Institut (RKI) geht von rund 1.000 Krebsfällen im Bereich von Anus und Genitalien sowie 1.900 Fällen im Mundrachen aus, wie es in einem aktuellen Bericht heißt.