Jana Wosnitza, Thore Schölermann, Loris Karius und Stefano Zarrella werden zu Blutspendebotschaftern. Mit der DRK-Kampagne "Missingtype - Erst wenn's fehlt, fällt's auf" werben sie für mehr regelmäßige Spenden.
Täglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Spenderinnen und Spender. Zum Weltblutspendetag am 14. Juni starten die DRK-Blutspendedienste deshalb erneut ihre bundesweite Kampagne "Missingtype - Erst wenn's fehlt, fällt's auf". Unterstützt wird die Aktion von vier prominenten Botschaftern, die ihre Reichweite für das Thema nutzen.