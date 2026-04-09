Einzelkinder sollen egoistisch sein, Sandwichkinder besonders kooperativ: Zum Thema Geschwister - oder Einzelkinder - gibt es zahlreiche Klischees. Was es mit einigen von ihnen auf sich hat.
Stuttgart - Manche lieben sich, andere können sich nicht ausstehen, und viele sind etwa bei der gemeinsamen Pflege der Eltern aufeinander angewiesen: Mit Geschwistern führen viele Menschen die längste Beziehung ihres Lebens. Zum Thema Geschwister halten sich etliche Klischees hartnäckig. Vor dem Welttag der Geschwister an diesem Freitag ein paar Einordnungen: