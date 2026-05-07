Zum vierten Mal dabei: Olaf Schubert verrät seine mangelhafte Strategie für LOL

Zum vierten Mal tritt Olaf Schubert ab Mitte Mai bei "LOL: Last One Laughing" an - und gibt offen zu: Eine Strategie gegen das Lachen hat er bisher nicht entwickelt.
Ab Mitte Mai ist Olaf Schubert (58) in der neuen Staffel von "LOL: Last One Laughing" dabei - bereits zum vierten Mal. Deshalb weiß der Komiker genau, wie schwer es wirklich ist, nicht zu lachen. "Wenn alle nur gucken und nicht lachen, ist das der Albtraum schlechthin, die Höchststrafe", sagt Schubert in der deutschen Ausgabe des "Playboy" über die besondere Herausforderung des Formats.