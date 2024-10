Noch vor der legendären Halloween-Party ihrer Mutter Heidi präsentiert Leni Klum ein ausgefallenes Pärchenkostüm: Die 20-Jährige verwandelte sich in Pamela Anderson, ihr Partner in Tommy Lee.

Während ihre Mutter Heidi Klum (51) ihr diesjähriges Halloween-Kostüm noch unter Verschluss hält, hat Tochter Leni (20) ihre Fans bereits mit einem besonderen Pärchenkostüm begeistert. Auf Instagram verwandelte sich das Model in die "Baywatch"-Ikone Pamela Anderson (57).

Promi-Paar als Vorbild für Halloween-Kostüm

Gemeinsam mit ihrem Partner Aris Rachevsky stellte die 20-Jährige das berühmte Ex-Promi-Paar Pamela Anderson und Tommy Lee (62) nach. Für die Verwandlung trug Leni Klum ein schwarzes, schulterfreies Oberteil und eine blonde Perücke. Auch das frühere Markenzeichen der "Baywatch"-Darstellerin - ein markantes Stacheldraht-Tattoo am Oberarm - durfte bei der Verwandlung nicht fehlen.

Rachevsky komplettierte den Look als Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee mit schwarzer Perücke, Stern-Tattoo im Gesicht und einem besonderen Detail: Auf seinen Fingern prangte in Tattoo-Form der Name seiner Partnerin.

"Unsere Version von Tommy und Pamela"

"Unsere Version von Tommy und Pamela", erklärte Leni Klum dazu. In der Kommentarspalte des Instagram-Posts sammelten sich schnell zahlreiche positive Reaktionen. "Du siehst umwerfend aus", schrieb etwa eine Nutzerin begeistert. "Absolut unglaublich", lautete ein weiterer Kommentar. Mehrere Follower bezeichneten das Pärchenkostüm als "ikonisch".

Die skandalträchtige Ehe von Tommy Lee und Pamela Anderson schrieb in den 1990er Jahren vielfach Schlagzeilen. Die beiden heirateten 1995, rund drei Jahre später erfolgte die Scheidung. Für die Schauspielerin folgten später weitere Ehen, die ebenfalls nicht halten sollten. "Meine Beziehung mit Tommy mag das einzige Mal gewesen sein, dass ich jemals wirklich verliebt war", schrieb sie in ihren Memoiren "Love, Pamela".