Stuttgart - Die Wirtschaft im Südwesten hat eine ihrer renommiertesten Unternehmerpersönlichkeiten verloren: Heinrich Baumann, der geschäftsführende Gesellschafter des Esslinger Autozulieferers Eberspächer starb bei einer Bergwanderung in den Tegernseer Alpen am plötzlichen Herztod. Führende Repräsentanten der Wirtschaft in Baden-Württemberg reagierten betroffen auf die Nachricht. „Mit Bestürzung und Fassungslosigkeit haben Mitglieder unserer Präsidien, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kammer, aber auch ich selbst vom plötzlichen Tod unseres Vizepräsidenten erfahren“, sagte Marjoke Breuning, die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart.