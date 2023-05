8 Im Apollo Stage Theater lag am Donnerstagabend ein Kondolenzbuch aus. Vor der Show gab es eine Schweigeminute zum Gedenken an die verstorbene Pop-Ikone Tina Turner. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Mittwochabend ist Tina Turner mit 83 Jahren in ihrem Haus bei Zürich gestorben. Am Tag danach geht die Show im Musical-Theater in Möhringen weiter. Ein Stimmungsbild.









Es ist einer der ersten sommerlichen Abende in Stuttgart. Vor dem großen Theater in Möhringen ist die Stimmung ausgelassen. Frauen und Männer in Abendroben schwatzen und lachen, machen Selfies vor der Musical-Kulisse. Doch am Tag nach dem Tod der Rock-Ikone Tina Turner mischt sich unter die sonst ungetrübte Vorfreude der Gäste auch Trauer. „Ich habe gestern nach einem Tina-Turner-Song im Radio gehört, dass sie mit 83 Jahren gestorben ist. Da war ich den Tränen nahe. Heute geht es wieder, aber ich habe trotzdem ein Tempo dabei“, sagt Monika Volk. Die 60-Jährige aus Allensbach am Bodensee ist extra nach Stuttgart gekommen, um dort das Tina-Turner-Musical zu sehen, das im März Premiere feierte. „Diesmal wird es sicher eine besonders emotionsreiche Show. So ein Abschied fällt immer schwer“, sagt sie.