Zuletzt lebte Tina Turner in der Schweiz und hatte sich in den vergangenen 15 Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch die Musikerin konnte auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken, die in den 60er Jahren mit ihrem damaligen Partner Ike Turner begann. Als sie sich im Jahr 1978 mit einer Scheidung aus der unglücklichen Ehe befreite, gelang ihr wenige Jahre später auch der Durchbruch als Solokünstlerin und sie konnte ihre ersten Erfolge sogar noch übertreffen.

Wir erinnern an einige ihrer schönsten Hits.

Proud Mary (1971)

Mit ihrer Cover-Version des Rock ‘n’ Roll Klassikers „Proud Mary“ gewannen Ike und Tina Turner 1972 den Grammy in der Kategorie „Best R&B Vocal Performance by a Group“. Ihre Variante war rockiger und anzüglicher als das Original von Creedence Clearwater Revival. Tina Turner sang den Song auch noch, als sie solo auftrat.

Nutbush City Limits (1973)

Die rockige Hitsingle zählt zu den wenigen Songs, die Tina Turner selbst geschrieben hat. Sie widmete das Lied, das den Geist dieser Zeit verkörpert, ihrem Heimatort Nutbush, Tennessee.

Let’s Stay Together (1983)

Tina Turners Interpretation von Al Greens Hit „Let’s Stay Together“ markierte ihre Rückkehr ins Rampenlicht, nachdem sie sich von Ike getrennt hatte. Eine grandiose Solokarriere sollte folgen.

Private Dancer (1984)

Private Dancer ist der Titelsong von Tina Turners erfolgreichstem Album. Das Lied handelt von einer Striptease-Tänzerin, die von einem besseren Leben träumt. Geschrieben wurde der Song von Mark Knopfler von den Dire Straits.

What’s Love Got to Do With It (1984)

Der Song, der eigentlich für Cliff Richard bestimmt war, war ihr größter Hit und brachte ihr einen Grammy Award ein.

„We Don’t Need Another Hero“ (1985)

„We Don’t Need Another Hero“ machte Tina Turner als Titelsong für den Film „Mad Max: Beyond Thunderdome“ mit Mel Gibson einem breiteren Publikum bekannt. Die Ballade wurde sowohl für den Golden Globe als auch für den Grammy nominiert.

„Golden Eye“(1985)

Tina Turner wurde die Ehre zuteil, den begehrten Titelsong zum James-Bond-Film „Golden Eye“ zu singen, den Bono und The Edge von der Band U2 geschrieben hatten. In vielen Ländern eroberte der Song die Top Ten.

Die Liste ihrer Hits könnte noch beliebig erweitert werden, denn Tina Turners Karriere war unvergleichlich. Eine Musiklegende ist gestorben, doch ihre Lieder bleiben.