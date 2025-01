Zum Tod von Roswitha Stroezel: Engagiert für die Begegnung auf Augenhöhe

1 Roswitha Stroezel Foto: Matthias Stroezel

Generationen junger Menschen in Möhringen und Oberaichen hat sie als Lehrerin und in der Kirchengemeindearbeit Rückenwind gegeben. Jetzt ist Roswitha Stroezel gestorben. Was bleibt?











Wenn Roswitha Stroezel Geschichten erzählt hat – und dies tat sie gern –, ging es immer nur scheinbar um Vergangenes. Ihre Anekdoten aus mehr als 40 Jahren Arbeit als Lehrerin und Konrektorin – die meiste Zeit in der Salzäckerschule in Stuttgart-Möhringen – wie aber auch aus der Arbeit in der Kirchengemeinde in Oberaichen waren Gleichnisse, passgenau auf ihr Gegenüber ausgewählt. Von was hatte das Kind, die und der Jugendliche, die und der Erwachsene zuvor erzählt? Wie ging es ihm dabei? Roswitha Stroezel, nach ihrem Pädagogikstudium in Esslingen seit 1970 in Oberaichen zu Hause, hatte die passende Antwort. Nicht wissend, und schon gar nicht eine Situation oder ein Gefühl übertönend. Ihre zentrale Botschaft Sei Du selbst sprach Kindern und Jugendlichen Mut zu, brachte aber auch die Forderung, für Handlungen einzustehen. Roswitha Stroezel blickte zurück, um ihrem Gegenüber den Raum zu geben, sich, wenn nötig, in der eigenen Gegenwart neu verorten zu können.