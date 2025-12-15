Zum Tod von Rob Reiner: Man kam stets glücklicher aus dem Kino, als man hineingegangen war

Rob Reiner schuf mit der Deli-Szene aus „Harry und Sally“ nicht nur einen Kinomoment für die Ewigkeit, seine Filme machten die Welt auch ein bisschen freundlicher. Sein Tod erschüttert.
Es ist eine ungeschriebene Kinoregel: Wer einen Rob-Reiner-Film sieht, kommt meistens glücklicher aus dem Vorführsaal, als er hineingegangen ist. Dass der 78-jährige Regisseur und seine Frau Michele offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sind, darauf weist gerade vieles hin, ist noch erschütternder, unvorstellbarer, wenn man daran denkt, wie viel Freude Rob Reiner dem Publikum mit seinem filmischen Schaffen über Jahrzehnte bereitet hat.