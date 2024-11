Zum Tod von Peter Hönig: Trauer um einen Graswurzeldemokraten

1 Peter Hönig ist am Samstag gestorben. Foto: privat

Peter Hönig hat sich Jahrzehnte im Stuttgarter Gemeinderat und im Bezirksbeirat Degerloch engagiert, er wird als ein Liberaler mit klarem Kompass beschrieben, der das Ohr nah an den Nöten der Menschen hatte. Jetzt ist er im Alter von 90 Jahren gestorben.











Die Freien Demokraten in Stuttgart trauern um Peter Hönig, der am Samstag im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Der Liberale war Jahrzehnte lang Stadtrat in Stuttgart und Bezirksbeirat in Degerloch. Die FDP-Kreisvorsitzende Gabriele Reich-Gutjahr sagt über Peter Hönig: „Er war ein Liberaler mit klarem Kompass, ein Graswurzeldemokrat im besten Sinne, der das Ohr nah an den Sorgen und Nöten der Menschen hatte. Sein Wort zählte.“ Er habe es verstanden, Brücken zu schlagen über Parteigrenzen und Religionen hinweg und Menschen für seine Anliegen zu gewinnen. Ein bleibendes Zeichen seiner Arbeit sei der Fahrradanhänger an der Zacke. Für seine kommunalpolitischen Verdienste wurde Peter Hönig 2015 mit der Reinhold-Maier-Nadel geehrt. 2008 erhielt er für sein ehrenamtliches Engagement die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.