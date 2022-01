21 Meat Loaf 2013 in Berlin. Foto: imago images//OP-EYE

Als Rocksänger mit großer Stimme und einem Faible für Musical-Glanz hat Meat Loaf das Publikum begeistert. Nun ist er im Alter von 74 Jahren gestorben.















Stuttgart - Seinen ersten ganz großen Auftritt hatte der Sänger Meat Loaf in einem Film-Musical: In der „Rocky Horror Picture Show“ (1975) intonierte er den Song „Hot Patootie – Bless My Soul“ als vor Energie strotzender Rocker Eddie, den im Spukschloss des bizarren Transvestiten Dr. Frank-N-Furter ein grusliges Schicksal erwartet. Meat Loaf mit seiner funkensprühenden Stimme dagegen machte in der Folge eine große Pop-Karriere.

Der Sänger und Schauspieler, 1947 in Texas­ geboren als Michael Lee Aday, hatte von Anfang an ein Faible für Musical-Glanz. Mit seiner ersten Bands spielte er Anfang der 70er in Los Angeles im Vorprogramm von Taj Mahal und Janis Joplin, The Who und Greatful Dead. Dann trat er in einer Inszenierung des Musicals „Hair“ auf und traf dort auf die Sängerin Shaun „Stoney“ Murphy, mit der er ein Motown-Album aufnahm. Die Single „What You See Is What You Get“ (1971) wurde sein ersten kleiner Hit.

„Bat out of Hell“ wurde sein Schicksal

Bei eine Broadway-Audition in New York traf Meat Loaf den Komponisten und Musical-Produzenten Jim Steinman, mit dem er seine größten Erfolge feierte: Steinman schrieb dem Sänger das Album „Bat out of Hell“ (1977) auf den Leib, das sich über Jahre weltweit rund 43 Million Mal verkauft hat. Die Single „Paradise by the Dashboard Light“, eine Duett mit der Sängerin Ellen Foley, wurde ebenso ein Hit wie „You took the Words right out of my Mouth“ und „Two out of three ain’t bad“. Meat Loafs umfangreiche, kräftige Männerstimme begeisterte das Publikum ebenso, wie seine großen Live-Shows.

Das Nachfolge-Album „Dead Ringer“ (1981), erneut eine Kollaboration mit Jim Steinman, bescherte Meat Loaf Hits wie „Dead Ringer for Love“ (im Duett mit Cher) oder „Read ‚em and weep“. Danach kam es zum Bruch – der Sänger ging eigene Wege mit durchwachsenem Erfolg. Erst 1993 kam es zur Wiedervereinigung und dem Album „Bat out of Hell II“ und dem Nummer-eins-Hit „I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)“.

Schauspieler „Fight Club“

Seine Stimme wird bleiben

Die Legende besagt, Michel Lee Adays alkoholkranker Vater hätte seinem gut genährten Kind den Spitznamen „Meat“ („Fleisch“) gegeben, als es zwei Jahre alt war. Ein Football-Trainer soll daraus „Meat Loaf“ („Hackbraten“) gemacht haben, nachdem Aday ihm auf den Fuß getreten war.

Nun ist Meat Loaf, der im laufe seiner Karriere immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, im Alter von 74 Jahren gestorben. Seine strahlende Stimme wird bleiben.