Zum Tod von Klaus Doldinger: Jazzrock und Filmmusik für Generationen

Er schuf die Titelmelodie für den „Tatort“ und „Das Boot“: Der Komponist und Jazzmusiker Klaus Doldinger ist im Alter von 89 Jahren gestorben.
Der bekannte deutsche Jazzmusiker Klaus Doldinger ist tot. Er starb bereits am Donnerstagabend im Alter von 89 Jahren in den Armen seiner Familie. Bis ins hohe Alter stand Doldinger bei mehr als 5000 Auftritten auf der Bühne. Mit seiner Formation Passport öffneten sich ihm die Schlagbäume Europas, und Doldinger war selbst amerikanischen Jazzfreunden ein Begriff. Dem großen Publikum wurde er bekannt durch die Titelmelodie der Krimireihe „Tatort“.