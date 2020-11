1 Ken Hensley in seinem Element: Das Foto stammt von der CD/DVD-Box „The Bronze Years 1973-1981 Foto: Cherry Red/Rough Trade

Wenn Ken Hensley in die Tasten seiner Hammond-Orgel griff, nahm ihr Klang den gesamten Raum für sich ein. Wir haben 10 Songs des Tastenkünstlers ausgewählt, in denen sein Schaffen lebendig bleibt.

Stuttgart - Das ganz Naheliegende wegzulassen, kann manchmal helfen, den Rest klarer zu sehen: „Lady in Black“ (1971) steht nicht auf unserer Liste, denn Uriah Heeps Evergreen ist sehr untypisch für die Band – ein minimalistisches Lagerfeuer-Lied über einen Verirrten, dem eine geheimnisvolle Frau das Leben erklärt. Ken Hensley musste das Stück selbst singen, weil der Sänger David Byron es nicht mochte. Unsere Auswahl mit zehn Kompositionen ist chronologisch angelegt, denn es zeigt sich darin eine gewisse Entwicklung.

1. Bird of Prey (1971)

David Byrons Stimme überschlägt sich ins Falsett, während Orgel und Gitarre ein dichtes Gewebe bilden, als würden sie eine Beute umkreisen, um sich dann für formidablen Prog-Rock zu öffnen.

2. Salisbury (1971)

Diese fantastische Rock-Opern-Miniatur überschlägt sich vor Ideen und Sounds, die sich zu einer hochdramatischen Textur verdichten.

3. Look at Yourself (1971)

Die Orgeltöne pfeifen den Hörern nur so um die Ohren bei dieser klassischen Rocknummer. Hensley sang im Studio selbst – angeblich hatte Byron Stimmprobleme.

4. July Morning (1972)

Diese Monumental-Ballade über die Suche nach Liebe hat einen unbeschreiblichem „Lalala“-Teil, wie er nur in den 70ern möglich war.

5. The Wizard (1972)

Dieses fröhliches Fantasy-Folk-Stück in Dur über einen Zauberer könnte der Stimmung nach auch „Ode to Joy“ heißen können.

6. Easy Livin’ (1972)

Selten klang der Traum vom leichten Leben schwerer und kraftvoller als hinter dieser Schweinorgel-Klangwand.

7. Wonderworld (1974)

Hier komponierte Hensley eine Art getragenen Musical-Song mit vielen Facetten, über den man bis heute nur staunen kann.

8. Return to Fantasy (1975)

Ein starker Rocksong und eine späte, sehnsuchtsvolle Hymne an die Hippie-Ära: „Why don’t you come to our party and open your minds“, heißt es da.

9. Wise Man (1977)

Der erste Song mit dem dem stimmgewaltigen John Lawton am Mikrofon handelt von Sinnsuche und bietet die Hensley-typischen Dur/Moll-Wechsel.

10. Free me (1977)

Uriah Heeps erste astreine Disco-Pop-Nummer mit wuhu-Chören und allem, was dazugehört, wurde ein Hit.