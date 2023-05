1 Karl Huober und eine Brezel, durch die drei Mal die Sonne scheint. Foto: Werner Kuhnle/Archiv

Ludwigsburg - Auf den Mann, der am Freitag auf dem Ostfriedhof in Ludwigsburg zu Grabe getragen worden ist, passen viele Beschreibungen: Visionär ist eine davon, Wahrheitssucher eine andere. Auch einen Kämpfer, Menschenfreund und Weltverbesserer kann man Karl Huober mit guten Gründen nennen. Und Karl Huober war auch: Philosoph, Volkswirt, Pädagoge. Den Karl Huober, den die meisten Menschen in Nah und Fern – bewusst oder unbewusst – kannten, ist jedoch der Unternehmer Karl Huober.